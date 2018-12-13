Опубликован «зимний» трейлер игры Metro Exodus с новой датой релиза

Киев, , 22:03 — REGNUM Стала известна новая дата релиза Metro Exodus, также компания Deep Silver выложила в сеть новый, «зимний» трейлер будущей игры. Ролик был опубликован 13 декабря на YouTube-канале Metrovideogame.

В описании сказано, что над созданием видео работала студия Elastic. tv, а музыку к нему написал украинский композитор Алексей Омельчук. Стоит отметить, что видео можно посмотреть в формате 4K. В конце ролика создатели сообщают, что игра поступит в продажу 15 февраля 2019 года.

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Напомним, ранее создатели игры сообщили, что Metro Exodus выйдет 22 февраля 2019 года. Таким образом, релиз состоится на неделю раньше. Шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) является продолжением Metro 2033 и Metro: Last Light.

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