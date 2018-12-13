Четверг, 13 Декабря 2018 года
22:49:10 МСК

Преследования украинских властей делают УПЦ МП сильнее — эксперт

Общество

Рейдерские захваты храмов лишь сплачивают прихожан

Киев, 13 декабря 2018, 22:15 — REGNUM  Чем сильнее украинские власти травят каноническую Украинскую православную церковь, тем больше людей в неё идёт, заявил политолог Сергей Белашко 13 декабря в эфире телеканала «Первый казацкий».

«За все годы после «революции достоинства» только 70 приходов сменили свою конфессиональную принадлежность. В большинстве случаев это был просто рейдерский захват религиозных зданий. И часто приходская община, лишившись своего храма, за эти два-три года уже успела построить новый храм, и те, кто поддерживал этот перехода в свое время, вернулись к УПЦ, а захваченная рейдерами церковь стоит пустая», — рассказал Белашко, сославшись на данные, опубликованные министерством информационной политики Украины.

Комментируя травлю церкви сотрудниками СБУ, эксперт отметил, что они должны быть наказаны государством по закону, а церкви следует помолиться за своих гонителей.

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила УПЦ МП в подготовке провокаций в день объединительного собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

Читайте также: СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в подготовке провокаций

В Украинской православной церкви заявили, что никаких провокаций не готовят, верующие планируют выразить протест против вмешательства украинского государства в дела церкви.

Читайте также: УПЦ МП отвергла обвинения в подготовке провокаций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить