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УПЦ МП отвергла обвинения в подготовке провокаций

Общество

Люди выступят против вмешательства государства в дела церкви

Киев, 13 декабря 2018, 20:57 — REGNUM  Каноническая Украинская православная церковь не намерена ни участвовать в раскольничьем соборе в Киеве, ни протестовать против него, заявил представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич 13 декабря в эфире телеканала Zik.

«Мы, как Украинская Православная Церковь, официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни», — рассказал он.

Данилевич отметил, что украинские верующие соберутся 14 декабря на мирное молитвенное стояние, в знак протеста против вмешательства государства в дела церкви:

«Не против томоса, не против автокефалии, а именно против вмешательства государства в дела Церкви — только это», — подчеркнул представитель УПЦ МП.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел является координатором провокаций, которые «российские спецслужбы» якобы планировали устроить 15 декабря.

Несмотря на обвинения, митрополит не был задержан, ему не предъявлены обвинения, что говорит о пропагандистском характере заявлений СБУ.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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