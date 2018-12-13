УПЦ МП отвергла обвинения в подготовке провокаций

Киев, , 20:57 — REGNUM Каноническая Украинская православная церковь не намерена ни участвовать в раскольничьем соборе в Киеве, ни протестовать против него, заявил представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич 13 декабря в эфире телеканала Zik.

«Мы, как Украинская Православная Церковь, официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни», — рассказал он.

Данилевич отметил, что украинские верующие соберутся 14 декабря на мирное молитвенное стояние, в знак протеста против вмешательства государства в дела церкви:

«Не против томоса, не против автокефалии, а именно против вмешательства государства в дела Церкви — только это», — подчеркнул представитель УПЦ МП.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел является координатором провокаций, которые «российские спецслужбы» якобы планировали устроить 15 декабря.

Несмотря на обвинения, митрополит не был задержан, ему не предъявлены обвинения, что говорит о пропагандистском характере заявлений СБУ.

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