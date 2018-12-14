В Госдуме в 2019 году обсудят штраф за превышение скорости до 20 км/ч

Москва, , 08:05 — REGNUM Вопросы возвращения штрафа за превышение скорости автомобилистами до 20 км/ч планируется обсудить на круглом столе в Госдуме в начале января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января сообщил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«После Нового года на парламентских слушаниях или круглом столе обсудим возвращение штрафа за превышение до 20 км/ч», — сообщил Лысаков.

Планируется пригласить главу ГИБДД Михаила Черникова, экспертов, представителей общественных организаций.

«Ни о каком возвращении штрафов за превышение до 20 км/ч речи быть не может», — заявил депутат.

Прежде чем начинать штрафовать водителей за превышение скорости в 3 км/ч, по его мнению, следует снять необоснованные ограничения скорости на федеральных трассах и отказаться от скоростных «карманов-ловушек».

"Установили знаки, что скорость 40, люди не успевают оттормозиться. Водители смотрят на спидометр, а не на дорогу — о какой безопасности движения может идти речь», — возмущен он.

Вопрос об отмене «нештрафуемого» порога в 20 км/ч поднял глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, этот порог нужно пересмотреть «с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети».

Напомним, что до 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости, более чем на 10 км/ч, затем порог был увеличен до 20 км/ч.

Вместе с тем в ГИБДД объявили о введении моратория на введение новых Правил дорожного движения. Моратория на поправки в КоАП — нет.