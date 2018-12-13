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Десятки авиарейсов отменены и задержаны в Москве из-за снегопада

Общество

Сильный снег также осложнил ситуацию на дорогах столицы

Десятки авиарейсов отменены и задержаны в Москве из-за снегопада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В ожидании рейса

Москва, 13 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы отменено и задержано около 50 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Как сообщается, в аэропорту «Внуково» задерживается пять рейсов, и два рейса отменено. В «Домодедово» 11 рейсов задержано и ещё 12 отменено. В «Шереметьево» задерживается 17 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» все авиарейсы следуют по расписанию.

Напомним, ранее сегодня в мэрии Москвы призвали автовладельцев отказаться вечером от поездок на личном автомобиле и пересесть на городской транспорт из-за осложнившейся ситуации на дороге.

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