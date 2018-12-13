ФСБ и МВД провели обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге

Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из экономической полиции регионального ГУ МВД провели ряд обысков в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, а также в офисе и на производственной площадке ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» («НИТА»). Об этом сообщил 13 декабря ИА REGNUM информированный источник в правоохранительных органах.

Обыски проходили в среду, 12 декабря, в рамках уголовного дела, возбужденного органами МВД по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

В ходе следственных действий оперативники искали доказательства преступлений, совершенных должностными лицами ООО «Фирма «НИТА» при выполнении контракта на поставку в университет тренажера пассажирского самолета Bombardier CRJ200. Нанесенный ущерб оценивается в сумму порядка 350 млн рублей.

При этом руководство университета приняло дорогостоящее оборудование, поставленное «Фирмой НИТА» в рамках контракта, хотя оно было в ненадлежащем состоянии. Этот факт также интересует следствие.

По имеющимся данным, у истоков «Фирмы НИТА» стоит советник генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Пятко. Фирма ранее уже «засветилась» в скандалах при выполнении подрядных работ в оборонном концерне «Алмаз-Антей».

В пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили участие сотрудников управления в указанных выше оперативно-следственных действиях, но от дальнейших комментариев воздержались.