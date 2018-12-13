С начала года в Испанию прибыло рекордное число беженцев — Frontex

Мадрид, , 20:28 — REGNUM За первые 11 месяцев 2018 года в Испанию по морю прибыло рекордное число нелегальных мигрантов — около 53 тыс. человек, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По информации пограничного агентства Евросоюза (Frontex), число беженцев, прибывших в Испанию с начала 2018 года, вдвое превышает показатели того же периода 2017 года.

При этом общее число беженцев, прибывших в ЕС по Средиземному морю, с января по ноябрь 2018 года составило 138 тыс. человек — на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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