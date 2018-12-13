Четверг, 13 Декабря 2018 года
21:15:11 МСК

С начала года в Испанию прибыло рекордное число беженцев — Frontex

Общество

Число нелегальных мигрантов вдвое превышает показатели 2017 года

С начала года в Испанию прибыло рекордное число беженцев — Frontex
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Мадрид, 13 декабря 2018, 20:28 — REGNUM  За первые 11 месяцев 2018 года в Испанию по морю прибыло рекордное число нелегальных мигрантов — около 53 тыс. человек, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По информации пограничного агентства Евросоюза (Frontex), число беженцев, прибывших в Испанию с начала 2018 года, вдвое превышает показатели того же периода 2017 года.

При этом общее число беженцев, прибывших в ЕС по Средиземному морю, с января по ноябрь 2018 года составило 138 тыс. человек — на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Читайте также: В 2018 году из Германии депортировано 20 тыс. беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить