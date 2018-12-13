Минздрав: В России растёт число людей с ожирением в старшем возрасте

Москва, , 18:57 — REGNUM Минздрав России фиксирует тенденцию к роста числа людей с ожирением в старших возрастных группах. Об этом 13 декабря сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на заседании совета законодателей при Федеральном собрании.

По её словам, за последние десять лет в России отмечается более чем двукратный рост распространённости ожирения — с 12% до 27%.

На сегодняшний день, как отметила министр ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35−44 лет, а в возрастном диапазоне 55−64 лет данный показатель возрастает до 36% и 52% соответственно.

Сквордцова подчеркнула, что в мире 44% случаев заболевания диабетом и до 41% раковых заболеваний оказывается вызвано ожирением и избыточным весом. Кроме этого, в России наблюдается рост числа пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе вызываемыми ожирением.