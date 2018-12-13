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Минздрав: В России растёт число людей с ожирением в старшем возрасте

Общество

За десятилетие в России зафиксирован более чем двукратный рост распространённости ожирения

Минздрав: В России растёт число людей с ожирением в старшем возрасте
Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР
Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити. Нас и тут неплохо кормят!

Москва, 13 декабря 2018, 18:57 — REGNUM  Минздрав России фиксирует тенденцию к роста числа людей с ожирением в старших возрастных группах. Об этом 13 декабря сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на заседании совета законодателей при Федеральном собрании.

По её словам, за последние десять лет в России отмечается более чем двукратный рост распространённости ожирения — с 12% до 27%.

На сегодняшний день, как отметила министр ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35−44 лет, а в возрастном диапазоне 55−64 лет данный показатель возрастает до 36% и 52% соответственно.

Сквордцова подчеркнула, что в мире 44% случаев заболевания диабетом и до 41% раковых заболеваний оказывается вызвано ожирением и избыточным весом. Кроме этого, в России наблюдается рост числа пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе вызываемыми ожирением.

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