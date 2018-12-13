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Чиновники Киевской администрации поддержали снос памятника Суворову

Общество

Осталось утвердить решение в министерстве культуры Украины

Чиновники Киевской администрации поддержали снос памятника Суворову
Константинъ
Памятник Александру Суворову в Киеве

Киев, 13 декабря 2018, 19:43 — REGNUM  Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской госадминистрации поддержал решение о не внесении памятника Александру Васильевичу Суворову в реестр памятников, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 13 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Кириленко, после окончательного решения, которое примет министерство культуры Украины, памятник будет снесён.

Напомним, в октябре 2018 года администрация бывшего Киевского суворовского училища, которое ныне является лицеем имени Ивана Богуна, обратилась к министерству обороны с просьбой одобрить решение о сносе памятника Суворову, который установлен на территории лицея.

В администрации лицея уверены, что память о Суворове негативно влияет на украинских кадетов.

Читайте подробнее: В минобороны Украины решили «декоммунизировать» памятник Суворову в Киеве

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