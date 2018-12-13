Топ-менеджера судостроительного завода Петербурга обвинили в ЧП с погибшим

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение по уголовному делу о взрыве на судостроительном заводе «Алмаз», который произошел в апреле 2018 года. В результате ЧП один человек погиб, 11 пострадали и были госпитализированы в петербургские больницы.

Обвиняемым стал начальник управления персоналом ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз», сообщили 13 декабря в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. Топ-менеджеру инкриминирована часть 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел днем 11 апреля при производстве работ в дизельно-генераторном отсеке в процессе строительства корабля.

По версии следствия, обвиняемый дал разрешение на проведение огневых работ в смежном помещении со взрывоопасными работами, без организации приточно-вытяжной вентиляции. При выполнении газорезательных работ произошло резкое воспламенение паров паровоздушной смеси с их последующим взрывом.

«В ходе допросов обвиняемый подтвердил обстоятельства совершенного им преступления, раскаялся в содеянном и принял меры к компенсации потерпевшим причиненного физического и морального вреда», — отметили в СЗСУ СКР на транспорте.

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве скоростных судов и кораблей из алюминиево-магниевых сплавов, а также стальных судов спусковым весом до 1500 тонн. В частности, «Алмаз» строит сторожевые корабли для Погранслужбы ФСБ России. Накануне, 12 декабря, на предприятии был заложен ледокол «Евпатий Коловрат» для ВМФ России.

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