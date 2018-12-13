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В Челябинской области увеличат финансирование экологических программ

Общество

Только на программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» направят 1 млрд 400 тыс. рублей

В Челябинской области увеличат финансирование экологических программ
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Челябинская область

Челябинск, 13 декабря 2018, 18:25 — REGNUM  В Челябинской области увеличивают финансирование экологических программ. Поправки к региональному бюджету на 2019 год утвердили члены комитета по экологии областного Заксобрания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.

Только на программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» в 2019 году будет направлено более 1 млрд 400 тыс. рублей. Как отметили депутаты на заседании комитета, таких вливаний ранее не было. Ещё 862,92 млн рублей направят на организацию системы обращения с отходами.

Ещё 305 млн рублей будет направлено на охрану водных объектов. Среди них сохранение Аргазинского водохранилища, создание объектов для снижения загрязнения реки Сан-Элга, которая находится в районе Карабаша, и на ремонт и реконструкцию ряда гидротехнических сооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области накопилось множество экологических проблем. В Челябинске местные жители первую половину декабря страдали от смога. Среди источников выбросов — промышленные предприятия, общественный транспорт и городская свалка.

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Экологические проблемы Челябинской области
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