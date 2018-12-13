Банк потерял 15 млн рублей из-за директора Воронежского заповедника

Липецк, , 18:19 — REGNUM В Липецкой области бывшего управляющего Усманским филиалом АО «Россельхозбанк» обвиняют в том, что он за незаконные вознаграждения выдавал кредиты, которые заёмщики не собирались погашать. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый получил более 1,5 млн рублей за то, что не проверял надлежащим образом представленные гражданами документы. При этом документы заёмщиков были поддельными, и кредиты впоследствии никто не выплачивал. Банк таким образом потерял более 15 млн рублей.

Бывшего управляющего обвиняют по статьям «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего» и «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации». Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

При этом ряд липецких СМИ сообщил, что обвинительное заключение вынесено исполняющему обязанности директора ФГБУ «Воронежский государственный заповедник», заместителю директора по экономике и финансам Сергею Кокорину. На официальном сайте есть информация, что нынешний руководитель с 2012 по 2016 год работал управляющим дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк». В 2016 году он стал главным бухгалтером заповедника, а в 2017-м — замдиректора.