В Крыму уволили директора центра медицины катастроф

Симферополь, , 17:59 — REGNUM Директор центра медицины катастроф и скорой помощи Крыма Сергей Астанкин уволен с занимаемой должности из-за слабой эффективности организации. Об этом 13 декабря на выездном совещании в Феодосии заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Заведующий центра медицины катастроф уволен из-за неэффективной в том числе работы. Коллектив ещё в прошлом году настаивал на его отставке», — отметил глава РК.

Напомним, Сергей Астанкин возглавил республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в 2016 году. Позже при плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности центра Крымфиннадзор выявил нарушений бюджетного законодательства на три миллиона рублей.