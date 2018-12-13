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В Крыму уволили директора центра медицины катастроф

Общество

Власти республики наконец-то услышали просьбы коллектива организации

Симферополь, 13 декабря 2018, 17:59 — REGNUM  Директор центра медицины катастроф и скорой помощи Крыма Сергей Астанкин уволен с занимаемой должности из-за слабой эффективности организации. Об этом 13 декабря на выездном совещании в Феодосии заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Заведующий центра медицины катастроф уволен из-за неэффективной в том числе работы. Коллектив ещё в прошлом году настаивал на его отставке», — отметил глава РК.

Напомним, Сергей Астанкин возглавил республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в 2016 году. Позже при плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности центра Крымфиннадзор выявил нарушений бюджетного законодательства на три миллиона рублей.

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