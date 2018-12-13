Документ перестанет быть фиктивной бумажкой: о видеофиксации техосмотра

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Если нормы об обязательной фото‑ и видеофиксации техосмотр будут исполняться, это позволит изменить ситуацию к лучшему, и документ о прохождении ТО перестанет быть фиктивной бумажкой стоимостью 1000 рублей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 декабря, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя утверждение в первом чтении законопроекта об уточнении правил техосмотра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра. В частности, становится обязательной процедура фото‑ и видеофиксации осмотра. Депутаты полагают, что это позволит «достоверно устанавливать факт прохождения техосмотра».

В Петербурге схожий порядок прохождения техосмотра действовал до 2012 года. Необходимо было осуществлять фотофиксацию, без этого ГИБДД не признавало прохождение техосмотра. Благодаря этому внутреннему контролю пройти техосмотр на битой или тонированной машине было невозможно.

В остальных регионах страны прохождение техосмотра было столь же формальным, как и сейчас. Никакого контроля не существует, и это просто бумажка, за которую нужно заплатить тысячу рублей. Если предложенные правила будут исполняться, это, несомненно, изменит ситуацию к лучшему, — отметил Денис Шубин.