Госдума одобрила изменения в закон о гражданстве

Москва, , 17:48 — REGNUM В Государственной думе в ходе пленарного заседания состоялось голосование по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Большие надежды на него возлагали соотечественники, поскольку он являлся единственным законопроектом о гражданстве, который имел шанс быть принятым до Нового года и позволял сделать многое для уменьшения бюрократии при оформлении документов.

Актуальность моменту придало заявления президента Владимира Путина, прозвучавшее на весь мир в Буэнос-Айресе: «Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оперативно отреагировал на слова главы государства и поручил профильным комитетам: «В приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери соотечественникам, сделать все, чтобы меньше было бюрократии при оформлении документов».

Важнейшие поправки, реально способствующие упрощению положения переселенцев и беженцев с Украины и вообще российских соотечественников из-за рубежа, были предложены первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и его коллегами по комитету.

Однако они были отклонены Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, который являлся ответственным комитетом по ведению этого законопроекта. Причиной такого решения стал отрицательный отзыв правительства на данные инициативы.

Ниже приводим стенограмму обсуждения законопроекта:

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Докладывает Сергей Анатольевич Гаврилов.

Гаврилов С.А., председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, делам общественных объединений и религиозных организаций, фракция КПРФ.

Уважаемый Иван Иванович (Мельников — зампредседателя ГД РФ — прим. ред.), уважаемые коллеги, комитетом (по развитию гражданского общества, — прим. ред.) подготовлен к рассмотрению во втором чтении законопроект о гражданстве. Законопроект учитывает высказанные в Государственной думе пожелания лидеров фракций в ходе обсуждения известного постановления по ситуации на Украине.

Законопроект предполагает предоставление президенту Российской Федерации права в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Нами подготовлены таблицы поправок к первому и второму чтению. Просим поддержать.

Хотел бы зафиксировать для протокола, что к таблице поправок, рекомендуемых к принятию, к таблице номер один, присоединился депутат Гильмутдинов Ильдар Ирекович.

И хотелось бы поблагодарить всех участников обсуждения, длительного обсуждения, все ваши предложения будут приняты или сейчас, или в ходе дальнейшего рассмотрения законодательства по миграционной политике.

Председательствующий. Спасибо, Сергей Анатольевич.

Сейчас, кто проголосует за, тоже присоединятся к таблице поправок.

Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер 1? Нет.

Ставлю таблицу поправок номер 1 на голосование.

Включите режим голосования.

Покажите результаты.

Результаты голосования (12 час. 28 мин. 05 сек.)

Проголосовало за… 346 чел… 76,9%

Проголосовало против… 0 чел… 0,0%

Воздержалось… 0 чел… 0,0%

Голосовало… 346 чел.

Не голосовало… 104 чел… 23,1%

Результат: принято

Принимается таблица поправок.

Есть ли вопросы по таблице поправок номер 2? Есть.

Давайте тогда запись на крайний случай проведем.

Включите запись на вопросы.

Покажите результат… Запись.

Шперов Павел Валентинович.

Шперов П.В. Уважаемый Иван Иванович, прошу вынести на отдельное голосование поправку номер 1 из таблицы, предлагаемых к отклонению.

Председательствующий. Номер 1.

Затулин Константин Федорович.

Затулин К.Ф. Я поддерживаю просьбу депутата Шперова, и прошу вынести также на отдельное голосование поправку номер 5.

Председательствующий. 5-ю.

Так, ставлю на голосование таблицу поправок номер два, за исключением поправок номер 1 и номер 5.

Включите режим голосования.

Покажите результаты голосования.

Результаты голосования (12 час. 29 мин. 20 сек.)

Проголосовало за… 303 чел… 67,3%

Проголосовало против… 0 чел… 0,0%

Воздержалось… 0 чел… 0,0%

Голосовало… 303 чел.

Не голосовало… 147 чел… 32,7%

Результат: принято

Принимается таблица поправок.

Поправка номер 1. Павел Валентинович Шперов, пожалуйста.

Шперов П.В. Уважаемый Иван Иванович! Уважаемые коллеги!

Дополнение статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» частью 9 направлено на обеспечение доступа к гражданству Российской Федерации граждан Украины, законно находящихся на территории нашей страны более года, в том числе признанных беженцами, имеющих временное убежище и получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Они получают возможность ходатайствовать о гражданстве Российской Федерации без требования о наличии вида на жительство, без подтверждения материального достатка и без подтверждения знания русского языка.

Что имеется в виду здесь? Я думаю, что многие из вас не знают, каким образом получаются данные справки, но в подтверждение справки о материальном достатке требуется, в том числе, получение справки из банка и выполнение целого ряда других требований, которые в принципе гражданину, находящемуся на территории Российской Федерации, достаточно сложно выполнить, тем более если он является беженцем. И вряд ли в данной ситуации имеет смысл прибегать к таким мерам.

И то же самое касается знания русского языка. Но, как всем известно, подавляющее большинство граждан Украины, особенно те, которые претендуют на гражданство Российской Федерации, владеют русским языком в достаточном объеме для того, чтобы не только иметь возможность общаться, но и иметь возможность всё-таки исполнять какие-то свои производственные функции.

Поэтому очень прошу поддержать данную поправку.

Председательствующий. Спасибо.

Мнение Комитета. Центральная трибуна.

Гаврилов С.А. Уважаемые коллеги, мы благодарны Павлу Валентиновичу за такую инициативу. Безусловно, должен сказать, что долгие годы у нас не принималось серьезных мер по защите прав соотечественников, и это первый закон, который по сути дела разблокирует ситуацию с упрощенным предоставлением гражданства.

По мнению Комитета, данная поправка не может быть принята, поскольку она не относится к концепции законопроекта. Она могла бы быть принята, и мы готовы вместе в продуктивном и таком душевном диалоге с администрацией президента и правительством, которые принимали участие в обсуждении данного законопроекта, рассмотреть в самое ближайшее время содержательно вашу инициативу вместе с другими подобного рода инициативами.

Председательствующий. Спасибо.

Коллеги, ставлю на голосование поправку номер 1. Комитет рекомендует ее отклонить.

Включите режим голосования. Покажите результаты.

Результаты голосования (12 час. 32 мин. 07 сек.)

Проголосовало за… 84 чел… 18,7%

Проголосовало против… 0 чел… 0,0%

Воздержалось… 2 чел… 0,4%

Голосовало… 86 чел.

Не голосовало… 364 чел… 80,9%

Результат: не принято. Отклоняется поправка.

Поправка номер 5. Константин Федорович Затулин.

Затулин К. Ф. Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на то, что было сказано уважаемым председателем комитета, что мы учли пожелания, высказанные в ходе обращения к парламентам других государств и с ситуацией на Украине. Как раз наоборот, ничего мы не учли, а просто-напросто даем президенту дополнительные полномочия, хотя, в принципе, он в них и так не нуждался, но худо от этого не будет.

Мы же предложили, депутаты — члены комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, поправки, которые конкретно улучшают, не дожидаясь новых времен, положение миллиона с лишним находящихся в России беженцев с территории Украины.

Конкретно поправка номер 5, о чём она говорит? О том, что мы вносим в закон «О гражданстве», восстанавливаем первоначальный текст послания президента в 2012 году, в котором он говорил о людях, родившихся на территории Российской империи или Советского Союза. Когда включали это в законодательство в 2014 году, подменили слово «родившихся» словом «проживавших». И это гораздо сложнее доказать, если кто имел к этому отношение, проживание доказать гораздо сложнее, особенно если речь идет о третьем и более поколениях, чем рождение, которое указано в свидетельстве и в паспорте.

И второе, мы обращаем внимание, зачем-то в 2014 году ограничили рассмотрение носителей русского языка только теми, кто происходит с территорий в современных границах Российской Федерации.

Мы хотим это снять, и просим президента определять перечень стран, на которых это тоже может распространяться. Мы таким образом в русле законопроекта расширяем или дополнительно даем дополнительные возможности для президента.

Я не очень понимаю, почему комитет по гражданскому обществу это отвергает, при этом говоря о том, что мы все предложения учли.

Спасибо.

Председательствующий. Мнение комитета, пожалуйста.

Гаврилов С.А. Уважаемые коллеги, я должен сказать, что, напомнить, что вопросы предоставления гражданства относятся к исключительной компетенции президента Российской Федерации в соответствии с 89-й статьей Конституции, юбилей которой мы вчера отмечали.

И, конечно, вызывает безусловный интерес жгучее желание научить президента, как ему распоряжаться своими полномочиями, мне бы хотелось отметить следующее, что в соответствии с постановлением, которое мы обсуждали сегодня не так давно по Украине, было высказано пожелание, поручение провести консультации с администрацией президента и правительством, которые были проведены в оперативном порядке и на квалифицированном уровне, и мы отразили второе пожелание, вас, уважаемые депутаты и лидеры всех фракций, а именно, я зачитываю, значит, внести изменения в законодательство Российской Федерации по вопросу получения гражданами Украины российского гражданства в упрощенном порядке.

Вот текст, который мы предлагаем, он буквально, и я надеюсь, на квалифицированном уровне соответствует вашему поручению, и соответственно, поддержка администрации президента, правительства и всех лидеров фракций, она является, на ваш взгляд, этому залогом.

Что касается всех остальных проблем, ну, мне сложно сказать, кто чего поменял в 2014 году, я, к сожалению, и наш комитет тогда не занимался этими вопросами, я думаю, это вопрос компетенции, обвинения подобного рода, всё-таки это компетенция других ветвей власти и органов власти, но я должен сказать, что мы нацелены на эффективное и достаточно быстрое рассмотрение основных вопросов, и я надеюсь, что представители и президента, и правительства поддержат меня в этом вопросе по защите прав соотечественников.

Хотел бы также напомнить, что у нас есть ряд других законов о соотечественниках, вот, о беженцах.

Я думаю, что наши коллеги вместе с Константином Федоровичем в своем профильном комитете могли бы их также оперативно рассмотреть.

Комитет не поддерживает данную поправку.

Председательствующий. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 5. Комитет предлагает ее отклонить. Включите режим голосования.

Покажите результаты.

Результаты голосования (12 час. 36 мин. 20 сек.)

Проголосовало за… 95 чел… 21,1%

Проголосовало против… 1 чел… 0,2%

Воздержалось… 0 чел… 0,0%

Голосовало… 96 чел.

Не голосовало… 354 чел… 78,7%

Результат: не принято

Отклоняется поправка.

Коллеги, все поправки рассмотрены. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования.

Покажите результаты.

Результаты голосования (12 час. 36 мин. 45 сек.)

Проголосовало за… 402 чел… 89,3%

Проголосовало против… 0 чел… 0,0%

Воздержалось… 1 чел… 0,2%

Голосовало… 403 чел.

Не голосовало… 47 чел… 10,4%

Результат: принято

Принимается во втором чтении законопроект.

Центральную трибуну включите.

Гаврилов С.А. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги!

В связи с особой важностью данной проблемы и остротой драматизма ситуации Комитет просит включить рассмотрение данного законопроекта в третьем чтении в порядок работы Государственной думы на 18 декабря текущего года. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо, прошу учесть.

Таким образом, ко второму чтению законопроект поступит только в редакции правительства, в котором говорится лишь о том, что конкретно решать вопрос о гражданстве должен президент. Ему принимаемый закон даст дополнительные полномочия по предоставлению гражданства из гуманитарных соображений без всяких ограничений процедуры. Хотя эти полномочия по Конституции у главы государства и так есть, и он ими пользуется, как в случае с Депардье.

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