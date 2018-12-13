В Челябинске возобновили уголовное дело против двоих адвокатов

Челябинск, , 17:46 — REGNUM В Челябинске возобновлено уголовное преследование в отношении двоих адвокатов. Такое решение 13 декабря приняла судебная коллегия по уголовным делам областного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Адвокаты обвиняются в посредничестве в передачи взятки. Следствие полагает, что в период с апреля по июль 2017 года они передали деньги одному из старших следователей по особо важным делам областного управления СКР. Взаимен просили прекратить уголовное дело против двоих сотрудников одного из ООО. Сумма взятки составила 3 млн рублей.

19 сентября 2018 года Центральный райсуд Челябинска прекратил уголовное дело. Но прокуратура потребовала отменить это решение. Что и было сделано 13 декабря. Теперь уголовное дело будет рассмотрено снова.