В «детском стандарте» увидели «агрессивную ювенальную систему»

Москва, , 17:47 — REGNUM Если логика ювенальной системы будет заложена в разрабатываемый в РФ «детский стандарт», то многие родители могут столкнуться с невозможностью выполнения предписываемых им государством требований. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 13 декабря на пресс-конференции, посвящённой обсуждению законопроекта «О статусе многодетных семей», заявила член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова.

«Я многодетная мать, которая вырастила своих детей в очень трудные 1990-е и 2000-е годы, когда со стороны государства практически никакой помощи не было, — сказала Шишова. — Но с другой стороны, в то время государство не очень-то лезло в дела семьи. И я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас звучат предложения внести некий «детский стандарт», то есть набор каких-то услуг, которыми должна быть обеспечена многодетная семья. Тут сразу возникает вопрос, а кто будет обеспечивать этот стандарт? Дело в том, что мы много лет пытаемся противостоять тому, что называется в нашей стране ювенальной системой. Когда права ребёнка ставятся выше прав родителей».

Рассказывая об этом, Шишова привела в пример семью москвичей, где трагически погиб ребёнок.

«Осталось восемь детей, к ним явилась опека, и других детей собираются изъять, — объяснила Шишова. — Семья проживает в двухкомнатной квартире, не у каждого ребёнка есть отдельная кровать и свой уголок. Кроме того, у семьи долг за квартиру 350 тысяч. Все дети музыкально одарённые, старший сын учится в консерватории. Но с деньгами очень трудно. Повторная комиссия явится через несколько дней. Мы видим, что органы опеки угрожают семье забрать детей и предъявляют требованию по этому стандарту. Государство здесь выполняет функцию угрожающую и карающую».

Кроме того, Шишова раскритиковала внедрённую в РФ систему социального патроната.

«Когда его вводили, общественные организации выступали против этого патроната, потому что считали, что будет вмешательством в семью и создаст угрозу изъятия детей, — заметила Шишова. — Не послушали, и понеслось. Этот социальный патронат, как правило, выражается в том, что приходят, проводят обследование семьи, дают ценные указания, что надо сделать, или назначают психолога, который будет учить жизни. Поэтому если эта логика будет заложена и в детский стандарт, то мы получим усиление агрессивной ювенальной системы».

Напомним, что как сообщало RT 10 сентября 2018 года, в России для поддержки многодетных семей предлагают ввести «детский стандарт». Соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину направил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По мнению Крупнова, предлагаемая мера нужна прежде всего для поддержки многодетных семей и увеличения их количества, так как на обеспечение высокого уровня жизни детей в многодетных семьях может не хватать родительских зарплат.