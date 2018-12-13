Площадь Ленина в Рязани предлагают переименовать в Хлебную

Рязань, , 17:43 — REGNUM Рязанский губернатор Николай Любимов предложил жителям Рязани подумать над идеей переименовать площадь Ленина в Хлебную, вернув ей историческое название. Отвечая на вопрос краеведа Игоря Канаева во время прямой линии 13 декабря, Николай Любимов заявил, что если люди выступят за, то городские власти примут соответствующее решение, но сначала нужно узнать, есть ли такой запрос среди горожан.

«Я, конечно, не против переименования площади, но, на мой взгляд, этот вопрос должны решать сами рязанцы, потому что есть люди, которые и за, и которые против. Кто-то хочет оставить площадь Ленина, кто-то предложит другое название, потому что площадь не один раз переименовывали, не только эти два названия носила. Опять же нужно спросить жителей, которые проживают по адресу «площадь Ленина». Для них же это реально новые затраты. В случае переименования им нужно будет переделывать все документы», — сказал Николай Любимов.

Однако, по словам губернатора, возможность переименования остается.

«Если горожанам будет интересно обсуждать этот вопрос, мы такую работу организуем и сможем выяснить мнения людей по этому вопросу. Если большинство будет за переименование, город примет решение. Если против, то это тоже глас народа. Но сначала мы проясним этот вопрос, стоит ли, по мнению людей, заниматься им».

ИА REGNUM отмечает, что 13 декабря Николай Любимов провел вторую «прямую линию». На нее поступило около тысячи вопросов, которые после будут обработаны в профильных ведомствах.