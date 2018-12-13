Вторая смена останется в школах и после 2025 года — Никонов

Москва, , 17:33 — REGNUM Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным в своём послании Федеральному собранию об уходе от второй смены в школах к 2025 году, нереализуема. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«Я абсолютно уверен, что то, что было в Послании президента — избавиться от второй смены к 2025 году, — достигнуто не будет. Не будет, потому что когда президент называл в 2015 году цифру о создании 6,5 млн мест дополнительных, в последнем отсчёте Счётной палаты сейчас, сколько надо создать дополнительных мест — 8,2 млн», — заявил Никонов.

«То есть за эти три года мы отдалились от решения этой цели. А если мы будем строить по 28 школ в год и по 100 тыс. мест, то решим эту задачу к XXII веку», — подчеркнул он.

Однако помимо того, что дополнительное образование невозможно, если дети ходят во вторую смену, за годы оптимизации сферы образования было уничтожено большое число кружков, которые теперь придётся воссоздавать заново, констатировал депутат.

«К сожалению, эту сферу не обошла оптимизация, которая проводилась практически везде во всех регионах. Почему-то лидирует по количеству оптимизированных кружков краеведческие, туристические и так далее — сокращение на 25% за 10 лет, а количество детей, которые ходят в турпоходы и ездят на экскурсии сократилось вдвое за эти 10 лет в результате оптимизации», — отметил Никонов.

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