В Липецкой области детсад отремонтируют после визита врио главы региона

Липецк, , 17:33 — REGNUM В селе Ламское Становлянского района Липецкой области капитально отремонтируют детский сад «Светлячок». Как сообщила пресс-служа областной администрации, об этом заявил врио главы региона Игорь Артамонов ходе рабочей поездки в Становлянский район.

Детсад был построен в 1979 году и ни разу не ремонтировался. Там есть проблемы с электрикой, поэтому ремонта здания требует Роспотребнадзор. Сейчас в детском саду 35 воспитанников, но руководство надеется, что их число возрастёт до 45.

Игорь Артамонов рассказал, что ремонт здания намечен на 2019 год. На эти цели будет направлено около 29 млн рублей из областного бюджета и ещё 3,2 млн — из местного.

Также Игорь Артамонов во время поездки пообщался с жителями села, которые пожаловались на отсутствие сетевого магазина в Ламском и высокие цены в местных торговых точках. Им Игорь Артамонов пообещал скорое открытие магазина крупной торговой сети, которая уже заявила о намерении вести там дела. Также врио главы региона рассказал, что вскоре район получит несколько новых автобусов, благодаря чему увеличится количество рейсов из Ламского до районного центра.