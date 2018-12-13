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Московский метрополитен временно закроет станцию «Ховрино»

Общество

«Ховрино» не будет работать 15 и 16 декабря

Московский метрополитен временно закроет станцию «Ховрино»
Григорий Фадеев © ИА Красная Весна
Проход закрыт. Московский метрополитен

Москва, 13 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  В Москве на два дня будет закрыта станция «Ховрино», расположенная на севере Замоскворецкой линии, сообщила журналистам 13 декабря пресс-служба Московского метрополитена.

«Ховрино» не будет работать 15 и 16 декабря, в выходные дни. Данные меры необходимы для подключения строящейся станции «Беломорская».

"Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни», — говорится в сообщении.

На весь уэк-энд метрополитен для жителей района заменит бесплатный автобус, который будет курсировать до «Речного вокзала». Подскажут место его остановки сотрудники в яркой жёлто-красной форме, они выйдут на дежурство, чтобы помочь пассажирам сориентироваться.

Указано, что в 5:30 17 декабря станция «Ховрино» возобновит работу в обычном режиме.

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Строительство метрополитена
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