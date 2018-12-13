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Константинопольский патриархат занимается политикой — эксперт

Общество

Стамбульские священники создают проблемы и получают выгоду от их решения

Константинопольский патриархат занимается политикой — эксперт
Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей

Москва, 13 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Константинопольский патриархат следует рассматривать как политическую, а не церковную структуру, заявил политолог Ростислав Ищенко, сообщил 13 декабря ресурс «Украина.ру».

Политолог уверен, что стамбульские священники пытаются создать проблему, а потом договориться с православными церквями всего мира, как её решать:

«С точки зрения политической — это обычная ситуация: мы создаем проблему, а потом требуем каких-то уступок. А с точки зрения церковной — она невозможна», — убеждён Ростислав Ищенко.

Напомним, 15 декабря в Киеве пройдёт объединительный собор раскольничьих организаций, которые попытаются создать на Украине неканоническую церковь, подчиняющуюся Константинопольскому патриархату.

Синод канонической Украинской православной церкви осудил вторжение Константинополя на территорию Московского патриархата.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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