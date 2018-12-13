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Строительство храма в Екатеринбурге: в защиту сквера собрали 1000 подписей

Общество

И передали в полпредство президента России по Уральскому федеральному округу

Екатеринбург, 13 декабря 2018, 17:52 — REGNUM  В Екатеринбурге около тысячи подписей в защиту сквера у театра драмы, где хотят воздвигнуть храм святой Екатерины, передали в полпредство президента по УрФО, свердловское Законодательное собрание и региональную Общественную палату. Об этом сообщила соорганизатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В приложенном к подписным листам обращения (есть в распоряжении ИА REGNUM ) указано, что сквер у театра драмы является «памятником ландшафтной архитектуры» и особо охраняемой территорией местного значения. Общественники подчеркивают, что выступают против не самого храма, а лишь его строительства на данном месте.

Напомним, постройка храма Святой Екатериной является конфликтной для екатеринбуржцев темой уже несколько лет — с 2010 года. Общественные протесты не позволили установить храм ни на площади Труда, ни даже в акватории городского пруда. Строительство храма в третьем месте — у театра драмы — планируется начать весной 2019 года.

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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