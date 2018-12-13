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Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до трёх человек

Общество

Один из пострадавших в результате стрельбы скончался в больнице

Страсбург, Франция, 13 декабря 2018, 17:09 — REGNUM  Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до трёх человек. Об этом сообщает 13 декабря Tagesspiegel.

Как уточнили в местной полиции, один из пострадавших скончался в больнице. В настоящее время медики борются за жизнь ещё пятерых пациентов с тяжёлыми ранениями, ещё у восьмерых — легкие травмы.

Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл стрельбу по людям на ярмарке в центре Страсбурга. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Полиция разыскивает 29-летнего уроженца Страсбурга Шарифа Шекатта, который ранее уже был судим за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

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