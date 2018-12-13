В УПЦ МП прокомментировали литургию в Андреевской церкви

Киев, , 17:17 — REGNUM Обряд, совершённый в Андреевской церкви Киева представителем Константинопольского патриархата Иларионом, следует квалифицировать как однозначное нарушение канонов и порядка церковной жизни, заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ МП, сказано 13 декабря на официальном сайте церкви.

Представители канонической церкви отметили, что церковь не признаёт юрисдикцию Константинопольского патриархата на Украине, а также напомнили, что Андреевская церковь не принадлежит посольствам каких-либо стран и не имеет признаков экстерриториальности.

«Проведение любых богослужений, а также совершение других действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа строго запрещается рядом канонических правил», — сказано в сообщении.

В УПЦ МП напомнили, что канонический епископ Киева митрополит Онуфрий не давал подобных разрешений, а значит богослужение в Андреевской церкви было проведено в нарушение церковных канонов.

Напомним, Андреевская церковь была передана Константинопольскому патриархату в начале ноября 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

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Ранее храм контролировала непризнанная Украинская автокефальная православная церковь. После решения Порошенко раскольники стали требовать компенсацию, однако до сих пор её не получили.

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