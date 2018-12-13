Четверг, 13 Декабря 2018 года
18:09:32 МСК

В УПЦ МП прокомментировали литургию в Андреевской церкви

Общество

Проведение богослужений должно согласовываться не только со светскими властями

Киев, 13 декабря 2018, 17:17 — REGNUM  Обряд, совершённый в Андреевской церкви Киева представителем Константинопольского патриархата Иларионом, следует квалифицировать как однозначное нарушение канонов и порядка церковной жизни, заявили в отделе внешних церковных связей УПЦ МП, сказано 13 декабря на официальном сайте церкви.

Представители канонической церкви отметили, что церковь не признаёт юрисдикцию Константинопольского патриархата на Украине, а также напомнили, что Андреевская церковь не принадлежит посольствам каких-либо стран и не имеет признаков экстерриториальности.

«Проведение любых богослужений, а также совершение других действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа строго запрещается рядом канонических правил», — сказано в сообщении.

В УПЦ МП напомнили, что канонический епископ Киева митрополит Онуфрий не давал подобных разрешений, а значит богослужение в Андреевской церкви было проведено в нарушение церковных канонов.

Напомним, Андреевская церковь была передана Константинопольскому патриархату в начале ноября 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также: Порошенко отдает Андреевскую церковь с нарушением конституции — депутат

Ранее храм контролировала непризнанная Украинская автокефальная православная церковь. После решения Порошенко раскольники стали требовать компенсацию, однако до сих пор её не получили.

Читайте также: Украинские раскольники ждут компенсацию за Андреевскую церковь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить