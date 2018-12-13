На воспитание патриотизма к Дню снятия блокады Петербург потратит 60 млн

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Санкт-Петербург потратит 60 млн рублей на три проекта к 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться 27 января 2019 года. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Во всех трех заказах целью указаны «воспитание чувства патриотизма у граждан Российской Федерации, знакомство юного поколения и гостей города с легендарными событиями истории».

За 38 млн рублей на арке Главного штаба на Дворцовой площади покажут «Панораму блокады». Это 3D-mapping шоу, при котором изображения покроют здание по обе стороны от арки Главного штаба, общая площадь мультимедийного спектакля составит не менее 6 тыс. 700 кв. метров. Заказчик — комитет по культуре — озаботился качеством картинки, разрешение визуального ряда не должно быть ниже 15 400×1920 пикселей. Спектакль займет около 50 минут.

«В основе концепции сценария должна лежать хронология ключевых событий, происходивших в годы блокады Ленинграда, включая предпосылки и непосредственные события Великой Отечественной войны. Повествовательная канва должна затрагивать и освещать аспекты событий жизни города в период блокады: жизнь горожан, его защитников, работников тыла, которые оказались в центре военных событий», — говорится в технической документации.

По замыслу Смольного, сценарий «должен создать у зрителей ощущение присутствия в самом центре демонстрируемых событий и должен быть основан на исторических и литературных источниках: прозе, поэзии и воспоминаниях современников военных событий, а также аналитических трудах историков, публицистике, видеохронике».

Кроме того, комитет по культуре за 12 млн рублей заказал интерактивный проект «Улица жизни», который включает в себя экспозицию на Манежной площади, на Итальянской улице от Садовой до Малой Садовой, спектакли и концерты в городских театрах и Доме Радио. Спектакли будут показывать с 25 по 27 января включительно. Они должны быть рассчитаны на аудиторию старше 14 лет.

Еще 10 млн рублей город потратит на проект «Салют на Ленинградом». Он включает в себя театрализованное представление с участием переодетых в военную форму артистов и волонтеров, демонстрацию военной техники, проведение интерактивной акции «Свеча в окне», видеопроекции. Подрядчик должен будет привлечь не менее сотни участников военно-исторических клубов и ассоциаций, а также троих профессиональных художников и ведущего.

Кроме того, за эти же деньги подрядчик придумает ролики для радио и телеэфиров, социальную рекламу, напишет оповещение для метрополитена, анонс для журналистов. Предполагается, что он также сможет разместить пресс-релиз о мероприятии хотя бы в 20 сообществах в соцсети «ВКонтакте», а через Instagram запустит рекламный ролик на 15−60 секунд.

Напомним, что 27 января 2019 года планируется объявить городскую минуту молчания. По мнению властей, это можно сделать в 19:00 мск в рамках акции «Салют над Ленинградом» на Дворцовой площади.

Напомним, что утром того же дня на Дворцовой площади назначен военный парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа. Он пройдет с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

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