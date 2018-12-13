Полицейские, приехавшие на жалобу о шуме, остались играть в видеоигры

Миннеаполис, США, , 17:18 — REGNUM В американском городе Миннеаполис отряд полиции прибыл в квартиру жителей из-за жалобы о шуме. Вместо того чтобы сделать выговор нарушителям спокойствия, полицейские присоединились к игре в Super Smash Bros., сообщает Yahoo Lifestyle.

Друг хозяина квартиры Джованте М. Уильямс сообщил, что соседи часто жалуются на громкий шум, когда друзья собираются, чтобы поиграть в видеоигры. В этот раз молодые люди играли без звука, но полицейские всё равно пришли их проверить. Патрульные подтвердили, что никакого шума в этот раз не было и поинтересовались, во что так увлечённо играет молодёжь.

«И я тогда спросил: «А вы не хотите сыграть с нами в Smash?» Двое из них буквально подняли руки и подошли к нам. Один из них уточнил, как в игре прыгать. Они поиграли, оказалось, что кто-то из них уже играл за Пикачу!» — рассказывает Джованте М. Уильямс

Он отметил, что рад мирному завершению вечера. Когда полицейские спрашивали его об игре, в их словах не было негатива, скорее, заинтересованность, поделился Уильямс.

Напомним, что игра Super Smash Bros. от компании Nintendo не в первый раз оказывается в центре пристального внимания общественности. 5 декабря пользователь Twitter с ником fungus amongus рассказал, что в его школе произошёл странный инцидент. Один из учеников написал на доске: «Седьмого декабря — время (…)», где на месте многоточия находился логотип игры Super Smash Bros. Ultimate, выходящей в этот день. Часть учеников и преподавательский состав восприняли символ как угрозу стрельбы в школе из-за того, что он похож на перекрестие прицела.

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