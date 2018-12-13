Киселёв готов взять на работу журналистку Бойко, выдворяемую из России

Москва, , 16:36 — REGNUM Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что готов пригласить на работу журналистку Елену Вищур (Бойко), которую российский суд постановил выдворить из страны на Украину за нарушение миграционного законодательства. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

Киселёв заявил, что решение суда о выдворении Бойко — совершенно беспринципное. Дело в том, что Бойко была известна критикой в адрес нынешнего президента Украины Петра Порошенко, а судьба оппозиционных журналистов на Украине весьма печальна.

Он напомнил о судьбе своего коллеги Кирилла Вышинского — главного редактора портала РИА Новости Украина, которого бросили в тюрьму по сфабрикованному обвинению в государственной измене.

«На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко от нас… беспринципно», — сказал Кисилёв.

Также он добавил, что агентство будет готово предоставить Бойко работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преображенский суд Москвы принял решение о выдворении из России украинской журналистки Бойкоза нарушение правил пребывания.

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