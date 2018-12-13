Проблемы многодетных семей заложены в Конституции — общественник

Москва, , 16:39 — REGNUM Российская Конституция «хромая», потому что её писали в сложные времена люди, которые хотели построить в РФ западное общество. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 13 декабря заявил координатор движения «Многодетная Россия» Андрей Кормухин на пресс-конференции, посвящённой законопроекту «О статусе многодетных семей».

«Хочу сказать как представитель гражданского общества, буквально вчера мы отметили 25 лет со дня создания нашей Конституции — и я её считаю безусловно хромой Конституцией, потому что она была написана и представлена обществу в сложные времена, писалась под определённые задачи и определёнными людьми, которые хотели строить «свою Россию», — сказал Кормухин. — На сегодняшний день мы видим, куда наше общество пришло с данной Конституцией. Мы вымираем».

По мнению Кормухина, в данной Конституции не расставлены «реперные точки».

«Идеология нам по 13-й статье запрещена, а индивидуум стоит выше интересов семьи, — посетовал координатор. — В общем-то, и элиты, составлявшие эту конституцию, смотрели в то время на Запад. Хотели из России построить западное общество. Но мы видим, к чему пришёл Запад. Он управляется руководителями, которые не имеют детей. Может быть, нам пришло время поговорить о конституции и выяснить, кто мы и куда мы идём? Какими мы себя видим через 10 лет? Нет стратегии у государства, и отсюда перекосы в отношении семьи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам члена экспертного совета комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Летковой, выступившей на этой же пресс-конференции, многодетные семьи РФ обеспокоены тем, что законопроект «О статусе многодетных семей» до сих пор не вынесен на общественное обсуждение. Больше всего, как рассказала Леткова, многодетных родителей беспокоит решение вопроса с жильём.

В свою очередь другая участница пресс-конференции, зампредседателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству, государственному строительству Елена Мизулина согласилась с тем, что одна из самых ключевых проблем для семей — это жильё, и нужно, чтобы в РФ появился федеральный закон по поддержке многодетных семей, так как в настоящее время эти меры поддержки в основном на уровне регионов.

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