Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА

Москва, , 16:14 — REGNUM В Госдуме предостерегли от повышения цен на техосмотр из-за изменения процедуры прохождения, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Фотофиксация, видеозапись, ведение единого реестра и автоматизированных всех, считаю, что должны вестись за деньги владельцев, которые заплатили по ОСАГО, деньги в резерве есть у РСА, и они должны устанавливать за свои деньги», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Он указал на то, что средства у автостраховщиков имеются.

«Там миллиарды рублей, которые сегодня непонятно где используются Российским союзом автостраховщиков. Поэтому никакие деньги не должны ложиться, и стоимость увеличиваться не должна, на плечи владельцев автомобилей», — заключил он.

Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении. Вводятся фото‑ и видеофиксации процедуры технического осмотра транспортного средства, что позволит проверить факт проведения техосмотра.

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