За помощь инвалидам в Подмосковье заплатят 18,2 тыс. рублей

Красногорск, , 16:42 — REGNUM В Подмосковье установили ежемесячное пособие на сумму 18,2 тыс. рублей людям в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающими за инвалидами I и II группы. Соответствующий закон был принят депутатами Московской областной думы на заседании 13 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагается установить меру социальной поддержки неработающим лицам в возрасте от 18 до 65 лет, имеющим место жительства в Московской области, не имеющим группы инвалидности, за исключением лиц, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения, осуществляющим уход за инвалидами», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она также уточнила, что денежная выплата на осуществление ухода за инвалидами будет установлена в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе для пенсионеров в размере 18 274 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех муниципальных районах Подмосковья для инвалидов будут адаптированы около полутора тысяч объектов инфраструктур.

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