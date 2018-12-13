В Пятигорске обсудили экологические проблемы Кавказских минеральных вод

Пятигорск, Ставропольский край, , 16:09 — REGNUM Круглый стол «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Кавказских Минеральных Вод» провёл в Пятигорске комитет думы Ставропольского края по аграрным вопросам, природопользованию и экологии, сообщает 13 декабря пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

Встреча состоялась на базе Пятигорского государственного университета. В работе круглого стола в числе прочих приняли участие заместитель директора Института нефти и газа по научной работе СКФУ Левон Мкртчян и ассистент кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Владимир Крамаренко.

Участники заседания обсудили состояние атмосферного воздуха на территории КМВ, качество питьевой воды и систему очистки вод в городах-курортах, а также проблемы законодательного регулирования охраны окружающей среды региона. С докладами выступили представители министерств, ведомств, общественных организаций, научного сообщества федерального и краевого уровней.

Напомним, ещё феврале 2016 года президент России Владимир Путин поручал правительству РФ совместно с губернатором Ставропольского края подготовить предложения по сохранению и рациональному использованию природного потенциала курортов Кавказских Минеральных Вод. Поручение было дано главой государства в связи с обращением активистов ОНФ, которые в ходе одного из региональных форумов рассказали президенту о стихийной застройке в курортной зоне, плачевном состоянии инфраструктуры, ухудшающейся экологической ситуации.