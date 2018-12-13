В Абакане стартовала благотворительная акция «Добрый декабрь»

Абакан, , 16:04 — REGNUM В столице Хакасии Абакане все желающие могут принять участие в благотворительной акции «Добрый декабрь», которую проводит фонд «Дети Абакана», передает 13 декабря Общественное телевидение России.

В городской центр детского творчества можно принести конфеты, печенье и другие сладости с длительным сроком хранения. Это подарки для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году в сборе участвовали несколько сотен жителей города. Сладкие подарки получили 2,5 тыс. детей. В этом году планируется вручить почти 3 тыс. комплектов. Их будут собирать до 20 декабря.

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«Я сама мама, бабушка, и я не могла не откликнуться прийти на эту акцию. И я считаю, что Новый год — это праздник из детства и все верят в этот праздник», — рассказывает воспитатель детского сада «Березка» Алена Данилюк.

«Уже второй год наша 18-я школа участвует в этой акции. Хотим, чтобы у детей из малообеспеченных семей, у детей в сложных жизненных ситуациях у каждого был свой праздник», — отметила жительница города Татьяна Русанова.

Сегодня в центре творчества пройдет благотворительный концерт. Все деньги, по 150 рублей за билет, также пойдут на закупку сладких подарков для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в центральном отделении почтовой связи Калуги стартовала благотворительная акция «Посылка добра», которая продлится до 24 декабря.

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