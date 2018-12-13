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В пяти областях Украины началась эпидемия гриппа и ОРВИ — минздрав

Общество

Эпидемиологический порог был превышен на 1,8%

В пяти областях Украины началась эпидемия гриппа и ОРВИ — минздрав
Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР
Болеет

Киев, 13 декабря 2018, 16:04 — REGNUM  На Украине в пяти областях был превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает 13 декабря УНИАН.

По данным министерства здравоохранения Украины, в стране эпидемиологический порог превышен на 1,8%, а заболеваемость составляет 528,2 на 100 тыс. населения.

Так, эпидпорог превышен: в Харьковской области — на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской областях — на 12%, в Донецкой области — на 1,1%. А за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 203,335 тыс. человек, из которых две трети — дети до 17 лет.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что заболеваемость ОРВИ в республике в 2,4 раза ниже эпидемиологического порога.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сумской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог

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Грипп, ОРЗ
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