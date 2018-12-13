Путин призвал не думать о прибыли любой ценой

Ярославль, , 15:58 — REGNUM Выступая перед школьниками на форуме «Проектория», Владимир Путин завел речь о богатстве и смысле жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На это его натолкнул просмотр одного из роликов, которые показывали на форуме.

«Девушка сидит, как веером, обмахивается пятитысячными купюрами, по-моему. Демонстрация своего финансового успеха — это признак нуворишества. Первое. Второе. Ребята стоят, обнялись, молодцы, у них, видимо, что-то получается — и пальцы веером. Это то же самое. Какие пальцы веером? И последнее, что было сказано — зарабатывать на любимом деле. Ну да, конечно, значительная доля смысла любого предпринимательства — извлечение прибыли. Но, поверьте, буду сейчас говорить абсолютно искренне, разные люди есть в любой среде, и среди математиков, и среди биологов, и тех, кто занимается информационными технологиями. Миллионы людей, судьбы разные, и характеры разные, и целеполагание разное, и интересы. В любой среде есть разные люди, в том числе среди предпринимателей. Есть те, которые стремятся к извлечению прибыли любой ценой. Вообще им на всё наплевать, только бы деньги заработать. А есть совершенно другая категория людей. И она гораздо более счастливая в конечном итоге. Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. Во втором-третьем поколении накопленные богатства, как правило, не удерживаются в семье. Остается только бренд. А родственников уже не остается. Всё распыляется, расходится по другим семьям. Даже то, что передано в наследство законным путем, во втором-третьем поколении исчезает из семьи. Поэтому просто, как Гобсек, сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего бессмысленно. На это не стоит класть свою жизнь», — сказал Владимир Путин.

Открытый урок с участием Владимира Путина транслируется в интернете.

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