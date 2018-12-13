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Рождественская ярмарка вновь откроется в Страсбурге — СМИ

Общество

Меры безопасности в Страсбурге будут усилены

Париж, 13 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  Рождественская ярмарка в Страсбурге вновь откроется после нападения, в результате которого погибли трое человек и еще 16 остаются раненными, сообщает Euronews.

Известно, что меры безопасности в Страсбурге будут усилены, как и в других французских городах, где проводятся подобные мероприятия. Например, на ярмарке в Бордо полицейские усилили досмотр.

«Это меня совсем не беспокоит», — говорит один из прохожий на рынке. «Нас проверили и обыскали, но это хорошо, надеюсь, что здесь нет плохих ребят», — заявил он журналисту.

«Это хорошо, это правильно, это успокаивает всех. К тому же, учитывая недавние события, это просто необходимо», — заметил другой посетитель ярмарки.

Как сообщало ИА REGNUM, расстрел толпы на рождественской ярмарке произошел в Страсбурге 11 декабря 2018 года. В совершении теракта подозревают мужчину, который был ранен и скрылся с места происшествия. 12 декабря во Франции был объявлен траур по погибшим.

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