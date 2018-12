В какие видеоигры поиграть на зимних каникулах?

Кэри, США, , 17:03 — REGNUM Многие компании-разработчики игр в преддверии зимних праздников выпускают тематические обновления для своих проектов. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку игровых трейлеров, посвящённых Рождеству и Новому Году.

Разработчики серии игр Gears of War представили праздничное обновление для четвёртой части проекта. Оно называется Gearsmas (игра слов с названием праздника Christmas и названием игры) и продлится с 4 декабря 2018 года по 4 января 2019 года. Главные герои и противники получат праздничные рождественские костюмы, а геймеры смогут попробовать свои силы в новом соревновательном режиме — командном бою снежками.

Gears of War 4 — это продолжение в серии игр Gears of War для платформ Xbox One и Windows 10, вышедшее 11 октября 2016 года. Игра разработана молодой студией The Coalition и выпущена издателем Microsoft Studios. Проект стал сюжетным продолжением предыдущих частей игры, а его главный героем стал Джей Ди, сын героя прошлых частей Маркуса Феникса.

На официальном канале многопользовательской соревновательной игры Rocket League появился трейлер зимнего ивента Frosty Fest. Событие продлится с 17 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. В рамках Frosty Fest игроки смогут зарабатывать специальные снежинки и получать множество новых праздничных предметов.

Rocket League — гоночная игра с элементами симулятора футбола. Проект разработан и издан компанией Psyonix для PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows. Rocket League является продолжением игры Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. Игровой процесс включает в себя одиночный и многопользовательский режимы с возможностью совместной игры пользователей различных игровых платформ.

Разработчики из Team17 представили праздничное обновление для симулятора побега из тюрьмы The Escapists 2. Событие Snow Way Out позволит игрокам превратится из тюремных заключённых в рождественских эльфов, работающих на Санта-Клауса. Главные герои недовольны своим положением и хотят вырваться на свободу. Проходить новый режим можно будет как в одиночку, так и в кооперативе. Событие уже доступно.

The Escapists 2 — ролевая компьютерная игра в жанре головоломки с видом сверху. В ней игрок управляет персонажем-заключенным, который должен сбежать из нескольких тюрем возрастающей сложности. Критики высоко оценили обе части игры, отмечая большую свободу выбора и высокую сложность.

В многопользовательском шутере (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица Overwatch стартовала «Зимняя сказка» — сезонное событие, добавляющее в игру новые эмоции, облики и два тематических режима игры. Событие продлится до 2 января 2019 года и позволит игрокам соревноваться на тематически-украшенных картах.

Overwatch — видеоигра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Blizzard Entertainment. Её анонсировали 7 ноября 2014 на ежегодной выставке BlizzCon. Игровой процесс заключается в использовании множества различных персонажей, каждый из которых обладает уникальными боевыми умениями.

Разработчики из Tripwire Interactive представили трейлер рождественского обновления для игры Rising Storm 2: Vietnam. Особое событие Green Army Man превратит всех персонажей в зелёных пластиковых солдатиков, ведущих ожесточённые бои на картах, оформленных в стилистике праздника. Также в игре появятся новые достижения и снаряжение.

Rising Storm 2: Vietnam — это тактический шутер от первого лица, разработанный Antimatter Games и Tripwire Interactive. Игра стала сиквелом проекта Rising Storm, выпущенного в 2013 году. Действия разворачиваются во Вьетнаме, а геймерам необходимо искать тактические решения для победы в вооружённых конфликтах.

