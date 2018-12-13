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Хиллари Клинтон и Джон Керри сплясали на свадьбе олигархов в Индии — видео

Общество

Самый богатый человек Индии потратил на торжество для дочери $100 млн

Мумбаи, Индия, 13 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Бывшие государственные секретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри присутствовали в Мумбаи в качестве почетных гостей на свадебном торжестве дочери индийского миллиардера Мукеша Амбани, пишет газета Kronen Zeitung.

27-летняя дочь Амбани Иша вышла замуж за сына другого олигарха Аджая Пирамаля, 33-летнего Ананда Пирамаля. Говорят, что на организацию свадебного представления было потрачено $100 млн. Свадьба стала самым обсуждаемым событием года в Индии.

В сети появилось несколько видеозаписей, на которых Хиллари Клинтон и ее преемник на посту госсекретаря Керри танцуют со звездами Болливуда. На празднике присутствовала также одна из самых высокооплачиваемых певиц США Бейонсе.

Владелец самой крупной индийской кампании Reliance Industries Мукеш Амбани в 2008 был признан самым богатым человеком в Индии. В последнем списке самых богатых людей мира по версии Forbes он занял 19-место. Его состояние оценивается в $40 млрд.

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