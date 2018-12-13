В Перми экс-директор НПФ «Стратегия» получил срок и крупный штраф

Пермь, , 15:42 — REGNUM В Перми сегодня, 13 декабря, огласили приговор экс-руководителю негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру П. Гособвинение просило для фигуранта громкого уголовного дела четыре года лишения свободы и штраф в размере 2 млн рублей, сообщают СМИ. Главу негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» обвиняли в присвоении и растрате средств фонда на общую сумму 220 млн рублей, а также незаконной легализации имущества на 150 млн рублей.

По данным ТК «РифейПермь», 10 декабря началась процедура оглашения приговора. В этот день Пётр П. пришёл в зал суда с вещами, поскольку думал, что процедура уложится в один день, и его заберут. Он извинился перед обманутыми вкладчиками, одновременно заявив, что не считает себя виновным.

«Приношу извинения. Моя вина только в том, что я не смог спасти фонд от наездов Центробанка. Мы до последнего часа активно работали, выплачивалось всё. Ни одного часа задержки пенсий не было. Приехала комиссия из Центробанка, лишила фонд лицензии и своим приказом приостановила выплаты», — сказал он и добавил, что «Агентство по страхованию вкладов» (АСБ) ликвидировало фонд и не выплатило деньги клиентам.

Добавим, что лицензия у НПФ была отозвана весной 2016 года. На тот момент числилось 80 тыс. вкладчиков «Стратегии».

Сегодня суд приговорил Петра П. к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 2 млн рублей. Фигурант заявил, что обжаловать приговор не будет, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

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