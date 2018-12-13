На Урале просят не покупать стикеры, защищающие от «радиации в смартфоне»

Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Гражданам России стоит отказаться от покупок стикеров, которые якобы спасают пользователя от радиоактивного излучения в телефоне. Об этом заявил глава таможни аэропорта «Кольцово» Анатолий Тимощенков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя, закупаемые в интернет-магазинах стикеры, рекламируемые как надёжная защита от радиации в телефоне, сами являются радиоактивными. За последние два года уральские таможенники изъяли несколько опасных наклеек, которые излучали радиационный фон.

Напомним, за 11 месяцев 2018 года на Кольцовской таможне изъяли в пять раз больше запрещенного холодного оружия в посылках, чем за весь 2017 год. Таможенники выявили 450 единиц против 90 в прошлом году.

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