Мособлдума поддержала индексацию питания беременным в размере 4%

Красногорск, , 15:19 — REGNUM С 2019 года в Московской области будут проиндексированы нормативы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в размере 4%. Соответствующие изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» были приняты в двух чтениях на заседании Московской областной думы 13 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проект закона предусматривает индексирование нормативов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2019 год в размере 4%», — отметил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев («Единая Россия»).

Так, ожидаемая численность беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 2019 году составит 246 181 человек. С учетом индексации расходов субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных районов и городских округов региона составит свыше 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, основными направлениями расходов бюджета Московской области станут расходы социального характера.

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