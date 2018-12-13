«Журналистика Кении потеряла направление»: будущее блоггинга в стране

Найроби, , 15:27 — REGNUM Вахом Туку, журналист Kenya Today, комментируя мнения представителей власти о журналистике и блоггинге, решил описать актуальное состояние блоггинга в Кении, пишет Kenya Today.

Одно мнение о том, что независимую журналистику, и в частности, блоггинг, необходимо регулировать на государственном уровне, чтобы контролировать настроения молодёжи, было высказано основателем университета Mount Kenya (MKU), профессором Симоном Гичару.

Другие мнения были высказаны на дебатах «Будущее журналистики в Кении», прошедших в Найроби. Например, говорили о том, что «выпускники кафедр журналистики, приходя на работу, не понимают, как писать, куда «повернуть» — направо или налево, ведь журналистика Кении потеряла направление».

Профессор Гичару предложил основать «Институт Блоггинга, чтобы обучать и контролировать блогеров.

Он рассказал о распространении культуры блоггинга в стране, которая раньше была запрещена. И о своем сожалении, что блогеров сначала используют, а затем бросают политики и бизнесмены.

Вахум Туку отметил, что блоггинг очень важен для Кении, ведь он помог раскрыть многих талантливых журналистов, например, Роберта Алаи, который до этого не работал ни в каких СМИ, Денниса Итумби, о котором никто не знал, когда он работал в газете «People», Паулину Нджороге, Каролину Мутоко и многих других, каждый из которых меняет Кению к лучшему.

Также на дебатах о будущем журналистики обсудили возможность работы блоггеров в правительстве, чтобы они могли понятно доносить идеи государства до широкой аудитории.