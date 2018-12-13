Концерт IC3PEAK снова отменили. На этот раз в Минске

Минск, , 15:09 — REGNUM Сотрудники управления идеологической работы Центрального района Минска потребовали отменить концерт российской группы IC3PEAK, который должен был состояться сегодня, 13 декабря, в клубе «Брюгге». Об этом заявили менеджер группы Олег Митрофанов и адвокат Павел Чиков.

По словам менеджера, в минский клуб звонили из управления и рекомендовали не проводить концерт под угрозой приезда ОМОНа, срыва концерта и поиска нарушений в работе заведения. После этого клуб решил отменить концерт.

«Конечно, это никак не зарегистрировано официально, просто звонок в клуб. И клуб в этой ситуации хочет нас слить. У него уже были и давление, и проверки, он платил штраф и не хочет повторения ситуации», — цитирует Митрофанова издание «Медиазона».

Менеджер группы добавил, что IC3PEAK получила концертное удостоверение, а билеты на музыкальное мероприятие полностью распроданы. В случае отмены выступления или переноса со стороны площадки удостоверение станет незаконным.

Как рассказал менеджер клуба Сергей Положанко «Еврорадио», сотрудники решили не проверять, что именно было нарушено. По данным радио, чиновники ссылаются на то, что было заявлено 150 билетов, а продали 450.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» сообщил в своём Telegram, что для группы уже ищут адвоката в Белоруссии.

Напомним, что ранее концерты IC3PEAK срывали либо отменяли в нескольких российских городах, в частности в Казани, Перми и Воронеже. В Новосибирске также возникли сложности с проведением мероприятия, но выступление в итоге состоялось.

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