Уральский университет подготовит кадры для энергетики Египта

Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и президент египетского Университета Танта Магди Абдель Рауф Сабаа подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит перейти к созданию в Египте центра инженерной подготовки специалистов для атомных электростанций, сообщает 13 декабря пресс-служба российского вуза.

«Университет Танта — наш надежный друг и партнер, с котором можно строить и плотины, и мосты, — сообщил Виктор Кокшаров. — Кроме энергетики, мы можем расширить наше сотрудничество и в других областях, в частности, в медицинской и в обучении русскому языку».

В свою очередь президент египетского вуза, расположенного в 200 км от строящейся АЭС «Эль-Дабаа», отметил, что после недавнего посещения университета Танта российской делегацией там учреждена кафедра русского языка для всесторонней подготовки инженерных кадров.

«Наш город построен вокруг плотины, и сегодня мы рады строить научную плотину с российской стороной, — заявил Магди Абдель Рауф Сабаа. — Сегодня мы закладываем первый камень в фундамент наших отношений. 2020 год объявлен годом России в Египте, и я верю, что к этому времени мы сможем показать плоды сотрудничества».

Отмечается, что УрФУ и образовательные учреждения Египта связывает давнее сотрудничество по темам атомной и возобновляемой энергетики: ряд научных статей подготовлен по итогам стажировки преподавателя Александрийского университета Ахмеда Торки Ахмет Джелайни, за последние два года состоялся ряд визитов уральских ученых в Каирский, Александрийский университеты и университет Танта, в том числе в составе делегаций Росатома.

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