В Киеве прошел митинг против главы фискальной службы

Киев, , 14:29 — REGNUM Митинг на Площади независимости в Киеве устроили активисты, выступающие против назначения на пост главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова, сообщает 13 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на митинг вышли несколько десятков человек. Митингующие апеллировали к событиям 2013−2014 годов, когда произошел госпереворот на Украине.

По мнению протестующих, восстановление Насирова в должности может спровоцировать новые массовые протесты против действующей власти.

Напомним, Насирова обвиняли в злоупотреблении служебным положением, суд длился около года. Однако все обвинения с него были сняты, в том числе было признано незаконным его увольнение с должности ГФС. Сам Насиров уже заявил, что имеет «президентские амбиции».