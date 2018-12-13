Четверг, 13 Декабря 2018 года
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Украинскую журналистку выдворят из России по решению суда

Общество

Елена Вищур находится в спецприемнике

Украинскую журналистку выдворят из России по решению суда
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Незадачливая журналистка

Москва, 13 декабря 2018, 14:24 — REGNUM  Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении из России украинской журналистки Елены Вищур (Бойко) за нарушение правил пребывания. Гражданка Украины незаконно находилась в РФ с лета 2018 года, сообщает НТВ.

В настоящее время Вищур находится в спецприемнике. После того как решение суда вступит в силу, её депортируют на родину.

Судебное заседание состоялось 10 декабря, и у журналистки есть десять дней на обжалование решения. Отмечается, что на условия содержания украинская гражданка не жаловалась.

Ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Вищур, известной критикой руководства Украины, в Москве. Позже выяснилось, что женщину поместили в миграционный центр.

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