Украинскую журналистку выдворят из России по решению суда

Москва, , 14:24 — REGNUM Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении из России украинской журналистки Елены Вищур (Бойко) за нарушение правил пребывания. Гражданка Украины незаконно находилась в РФ с лета 2018 года, сообщает НТВ.

В настоящее время Вищур находится в спецприемнике. После того как решение суда вступит в силу, её депортируют на родину.

Судебное заседание состоялось 10 декабря, и у журналистки есть десять дней на обжалование решения. Отмечается, что на условия содержания украинская гражданка не жаловалась.

Ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Вищур, известной критикой руководства Украины, в Москве. Позже выяснилось, что женщину поместили в миграционный центр.