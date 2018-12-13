ДНР: военнослужащие ВСУ вывозят из Донбасса тротил для продажи Польше

Донецк, , 14:23 — REGNUM Порядка 70 т тротила вывезли украинские боевики из Донбасса под видом средств для защиты растений, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 13 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, военнослужащие ВСУ похищают тротил для того, чтобы продать его в дальнейшем Польше. Так, солдаты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с этой целью вывезли 67 т тротила.

Осадчий отметил, что с украинскими солдатами работает польская химическая компания, которая поставляет тротил в США и страны Африки. Именно для нее киевские силовики вывезли почти за два месяца более 200 т тротила.

Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что в Донбассе украинские боевики создали сеть по продаже боеприпасов и оружия.