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ДНР: военнослужащие ВСУ вывозят из Донбасса тротил для продажи Польше

Общество

Почти за два месяца украинские солдаты вывезли более 200 т тротила

ДНР: военнослужащие ВСУ вывозят из Донбасса тротил для продажи Польше
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Зловещая ноша

Донецк, 13 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Порядка 70 т тротила вывезли украинские боевики из Донбасса под видом средств для защиты растений, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 13 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, военнослужащие ВСУ похищают тротил для того, чтобы продать его в дальнейшем Польше. Так, солдаты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с этой целью вывезли 67 т тротила.

Осадчий отметил, что с украинскими солдатами работает польская химическая компания, которая поставляет тротил в США и страны Африки. Именно для нее киевские силовики вывезли почти за два месяца более 200 т тротила.

Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что в Донбассе украинские боевики создали сеть по продаже боеприпасов и оружия.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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