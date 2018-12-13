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В Актюбинске открыли здание городского суда

Общество

В суде будут рассматриваться все категории гражданских дел общей юрисдикции

Актюбинск, Казахстан, 13 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  В Алма-Атинском районе Актюбинской области Казахстана открылось здание суда № 3, сообщили 13 декабря в пресс-службе областного суда.

В суде будут рассматриваться все категории гражданских дел общей юрисдикции с соблюдением правил территориальной подсудности.

В ходе церемонии открытия аким (глава) Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что судейский корпус должен повышать качество отправления правосудия, а также доступность и прозрачность судебных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из основных проблем судебной системы Казахстана остается перегруженность судей. Для решения проблемы в регионах принимаются меры. В частности, по итогам пяти месяцев работы пилотного проекта «Ночной суд» в Астане нагрузка на одного судью снизилась на 50−55 дел в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане «ночные суды» снизили нагрузку на судей

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