В Екатеринбурге защитники берёзовой рощи призвали соблюдать Конституцию

Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Защитники парка Берёзовая роща в Академическом микрорайоне Екатеринбурга провели серию одиночных пикетов, приуроченных ко Дню Конституции. Активисты потребовали соблюдать основной закон, а также остановить вырубку деревьев, на месте которых должен появиться жилой комплекс.

Одиночные пикеты прошли около здания администрации Екатеринбурга, резиденции губернатора Свердловской области и офиса корпорации «Атомстройкомплекс». На них протестующие вышли с плакатами, указывающими на статьи 45 и 58 Конституции, согласно которым на гражданах лежит обязанность по сохранению природы и право на благоприятную окружающую среду. Также активисты установили у закладного камня в парке Берёзовая роща стенд с рейтингом и антирейтингом ведомств и предприятий, так или иначе участвующих в судьбе зелёных насаждений.

Помимо этого юристы защитников рощи подготовили обращение с требованием устранить нарушения основного закона в подконтрольных региональных ведомствах, которое было подано в администрацию губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативная группа граждан микрорайона Академический потребовала присвоить парку Берёзовая роща, которая на данный момент считается «саморосом», особый статус. По мнению активистов, это поможет остановить бесконтрольную вырубку деревьев.

Напомним, что речь идёт о зелёных насаждениях в квадрате улиц Мехренцева — Вонсовского — Чкалова — Краснолесья, где должна появиться жилая зона с многоквартирными домами, досуговыми центрами, детскими садами и школами. Весной часть жителей микрорайона усомнилась в добросовестности застройщика. По их мнению, идёт бесконтрольный выруб деревьев, а на их месте появятся только жилые дома.

С тех пор активисты неоднократно проводили массовые мероприятия и одиночные акции протеста. Также они обращались в различные инстанции с требованием провести проверку исполнения генерального плана города.

В свою очередь, руководство застройщика («Атомстройкомплекс») заявило о том, что работы ведутся в соответствии с законом и все предназначенные для строительства социальных объектов земли будут переданы в собственность города.

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