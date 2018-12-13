Уральцы стали чаще покупать за границей запрещённое холодное оружие

Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года таможня аэропорта «Кольцово» выявила в пять раз больше запрещенного холодного оружия в посылках, чем за весь 2017 год. Об этом заявил глава Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тимощенкова, за период январь-ноябрь таможенная служба выявила 450 единиц холодного оружия, недопустимого для ввоза. За весь 2017 год было обнаружено лишь 90 единиц. Свердловчане заказывают даже достаточно экзотическое для Среднего Урала вооружение — в частности, нунчаки и сюрикены.

Тимощенков видит две возможные причины такого аномального роста. Во-первых, сказывается резко возросший товарооборот таможни — Кольцовский пункт уже принял на 62% больше почтовых отправлений с территории Евразийского экономического союза, чем в прошлом году. Также есть вероятность, что заказом холодного оружия стала резко интересоваться свердловская молодёжь, считает глава таможни.

В целом же таможенниками Кольцово обнаружено около 440 тысяч случаев с теми или иными нарушениями. Кроме холодного оружия, свердловчане часто заказывают запрещенные сильнодействующие лекарства — например, для похудения. Также жители региона хотят приобрести «шпионские приспособления», — ручки, пуговицы и прочие миниатюрные устройства для записи информации, также запрещенные в России.

Напомним, в мае 2017 года жительницу Новосибирска оштрафовали на 8 тысяч рублей из-за заказа диктофона, крайне напоминавшего флеш-карту. Посылку изъяли именно на Кольцовской таможне.

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